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МИД предостерег нового посла США от вмешательства во внутренние дела России

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Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
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Новому послу США в РФ Линн Трейси не стоит вмешиваться во внутренние дела Москвы под вывеской работы с «гражданским обществом». Об этом 23 декабря в интервью ТАСС заявил директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев.

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Дарчиев рекомендовал Трейси учесть ошибки своего предшественника, который начал попытки вмешательства «едва прибыв к месту службы».

«Вмешательство в наши внутренние дела под вывеской работы с «гражданским обществом» мгновенно превратило этого персонажа в изгоя. Не советовали бы новому послу идти по такому ошибочному пути», — заявил он.

При этом, по его словам, Трейси уже успела «много чего наговорить», поэтому свободы маневра у нее практически нет.

«Выступать перед законодателями в ином ключе, чем «что изволите», объективно невозможно», — подчеркнул Дарчиев.

Кроме того, он заявил, что России и США в любом случае придется вести диалог и договариваться. Но для этого, по его словам, необходимо «отказаться от мессианства и менторских замашек», неуместных в нынешних условиях.

Сенат конгресса США утвердил Трейси на пост американского посла в России 21 декабря. При этом американский сенатор-республиканец Рэнд Пол назвал ошибочным решение утвердить на этот пост Трейси. По его мнению, неправильно направлять в Россию посла, которая поддерживает вступление Украины и Грузии в НАТО.

30 ноября Трейси заявила, что рассчитывает на расширение каналов связи между Москвой и Вашингтоном. Она отметила, что во время ее пребывания на посту заместителя посла США в Москве наблюдалось серьезное сужение каналов связи.

Россия же дала агреман (предварительное согласие) для Трейси еще в сентябре.

До этого обязанности поверенного в делах посольства США в Москве исполняла Элизабет Руд. Также с 2019 года должность посла США в РФ занимал Джон Салливан, однако 4 сентября он покинул данный пост, вместе с тем завершив 40-летнюю карьеру на госслужбе. Причиной стали семейные обстоятельства.

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