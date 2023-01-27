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Новый посол США прибудет в МИД РФ на следующей неделе

Новый посол США Линн Трейси прибудет в МИД РФ на следующей неделе и вручит копии верительных грамот
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Новый посол США в России Линн Трейси прибудет в МИД РФ на следующей неделе, чтобы вручить копии верительных грамот. Об этом 27 января сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова во время брифинга.

«Это необходимость, которая подразумевает начало подготовки к выполнению послом своих функциональных обязанностей, потому что в ходе встречи госпожа Трейси вручит копии верительных грамот, после чего она сможет приступить к исполнению своих обязанностей в качестве посла США в России», — сказала она.

После прибытия Трейси встретит заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Точную дату встречи Захарова не назвала.

Накануне глава дипмиссии США в России прибыла в Москву. В тот же день заместитель главы пресс-службы американского Госдепартамента Ведант Пател заявил, что новый посол будет работать над проблемами двусторонних отношений для защиты американских интересов.

До этого, 24 января, российский посол в США Анатолий Антонов встретился в Вашингтоне с Трейси. Информации о деталях встречи не поступало.

Сенат конгресса США утвердил Трейси на пост американского посла в России 21 декабря 2022 года. Она приняла присягу в качестве посла в РФ 9 января 2023 года.

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