Новый посол США прибудет в МИД РФ на следующей неделе

Новый посол США в России Линн Трейси прибудет в МИД РФ на следующей неделе, чтобы вручить копии верительных грамот. Об этом 27 января сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова во время брифинга.

«Это необходимость, которая подразумевает начало подготовки к выполнению послом своих функциональных обязанностей, потому что в ходе встречи госпожа Трейси вручит копии верительных грамот, после чего она сможет приступить к исполнению своих обязанностей в качестве посла США в России», — сказала она.

После прибытия Трейси встретит заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Точную дату встречи Захарова не назвала.

Накануне глава дипмиссии США в России прибыла в Москву. В тот же день заместитель главы пресс-службы американского Госдепартамента Ведант Пател заявил, что новый посол будет работать над проблемами двусторонних отношений для защиты американских интересов.

До этого, 24 января, российский посол в США Анатолий Антонов встретился в Вашингтоне с Трейси. Информации о деталях встречи не поступало.

Сенат конгресса США утвердил Трейси на пост американского посла в России 21 декабря 2022 года. Она приняла присягу в качестве посла в РФ 9 января 2023 года.