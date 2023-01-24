Посол Антонов в Вашингтоне встретился с главой дипмиссии США в РФ Трейси
Российский посол в США Анатолий Антонов встретился в Вашингтоне с новым послом США в России Линн Трейси. Встреча состоялась в понедельник, 23 января.
«В российской резиденции в Вашингтоне прошла встреча между послом России Антоновым и новым руководителем американской дипмиссии в Москве Линн Трейси», — сообщили в дипмиссии РФ.
Детали встречи не раскрываются.
Ранее сообщалось, что Новый посол США в России Линн Трейси прибудет в Москву в ближайшие дни. Об этом рассказал 23 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, при новом после продолжится обсуждение проблемных вопросов в отношениях с США, в том числе относительно работы дипмиссий.
Сенат конгресса США утвердил Трейси на пост американского посла в России 21 декабря 2022 года. В настоящее время интересы Вашингтона в Москве представляет временная поверенная в делах США Элизабет Руд.
Как отмечал 13 января заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, Трейси, как только приедет в Россию, примется с нетерпением «делать всё возможное, чтобы быть защитником интересов США в рамках двусторонних отношений».
Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол назвал утверждение на должность Трейси ошибочным. По его мнению, неправильно направлять в РФ дипломата, выступающего за присоединение Украины и Грузии к НАТО.
С 2019 по сентябрь 2022 года послом США был Джон Салливан, но он покинул пост, вместе с тем завершив 40-летнюю карьеру на госслужбе. Причиной стали семейные обстоятельства.