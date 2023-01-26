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Авто
В России появился ГОСТ для алкозамков

Госдепартамент сообщил о главной задаче посла Трейси в России

В Госдепе назвали целью нового посла США в России реализацию американских интересов
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Фото: Getty Images/Chip Somodevilla
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Новый посол США в Москве Линн Трейси будет работать над проблемами двусторонних отношений для защиты американских интересов, сообщил 26 января на брифинге заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

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«Посол Трейси прибыла в Москву. Мы ожидаем, что она вручит свои верительные грамоты в ближайшие дни. Конечно, она будет решать вопросы наших двусторонних отношений. Посол Трейси намерена работать над этими задачами, чтобы обеспечить реализацию американских интересов в различных сферах», — сказал он.

26 января стало известно о прибытии американского посла в Москву. Об этом сообщила дипмиссия США в российской столице.

Сенат конгресса США утвердил Трейси на пост американского посла в России 21 декабря 2022 года. Она приняла присягу в качестве посла в РФ 9 января 2023 года.

Как отмечал 13 января заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, Трейси, как только приедет в Россию, примется с нетерпением «делать всё возможное, чтобы быть защитником интересов США в рамках двусторонних отношений».

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 23 января заявил, что при новом после продолжится обсуждение проблемных вопросов, в том числе относительно работы дипмиссий.

С декабря 2019 года по сентябрь 2022 года послом США был Джон Салливан, но он покинул пост, вместе с тем завершив 40-летнюю карьеру на госслужбе. Причиной стали семейные обстоятельства.

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