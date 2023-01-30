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Новый посол США Трейси прибыла в МИД РФ для вручения копий верительных грамот

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Новый посол США Линн Трейси в понедельник, 30 января, прибыла в министерство иностранных дел России.

Как ожидается, в дипведомстве пройдет ее встреча с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым, которому она вручит копии верительных грамот. С этого момента Трейси сможет фактически приступить к своим обязанностям посла.

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Отмечается, что у здания российского МИДа в это время проходила акция протеста против политики США. Протестующие скандировали: «Зачем вы приехали?», «Война — бизнес США», «Тигры» и «Абрамсы» горят одинаково», «Америка — страна-террорист».

Трейси зашла в здание министерства без комментариев.

Глава дипмиссии США в России прибыла в Москву 26 января. В тот же день заместитель главы пресс-службы американского Госдепартамента Ведант Пател заявил, что новый посол будет работать над проблемами двусторонних отношений для защиты американских интересов.

До этого, 24 января, российский посол в США Анатолий Антонов встретился в Вашингтоне с Трейси. Информации о деталях встречи не поступало.

Сенат конгресса США утвердил Трейси на пост американского посла в России 21 декабря 2022 года. Она приняла присягу в качестве посла в РФ 9 января 2023 года.

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