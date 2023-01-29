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Экс-посол Украины Мельник попросил ФРГ передать Киеву подводную лодку

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Фото: thyssenkrupp AG/thyssenkrupp-marinesystems.com
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Украинский замминистра иностранных дел и бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник обратился к германским властям с просьбой предоставить Киеву подводную лодку.

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«Германия (фирма ThyssenKrupp. — Ред.) производит одну из лучших подводных лодок в мире — HDW — Class 212A. Бундесвер имеет шесть таких подводных лодок. Почему бы не отправить одну на Украину? Это может вытеснить российский флот из Черного моря», — заявил Мельник в Twitter 28 января.

Днем ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал целью Германии недопущение расширения границ России. По его словам, бундестаг продолжит оказывать Украине гуманитарную, финансовую и военную помощь, а Берлин в свою очередь не допустит перерастания конфликта в войну между НАТО и Россией.

Кроме того, 28 января руководитель представительского центра ДНР в Бельгии Крис Роман заявил, что своими поставками танков на Украину Германия еще больше ухудшит свое экономическое положение и потеряет Россию в качестве бизнес-партнера. По его словам, всё это ведет к тому, что немцы всё меньше хотят поддерживать Украину. Из-за отправки немецких танков Киеву Россия больше не будет доверять Германии.

24 января стало известно о принятом Шольцем решении о передаче Украине танков Leopard 2. Берлин отправляет Киеву роту из 14 танков.

Страны Запада начали активнее вооружать Киев после начала российской спецоперации по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. О СВО Москва объявила 24 февраля 2022 года.

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