Шольц назвал целью Германии на Украине не дать России расширить границы

Целью Германии, которая оказывает помощь Украине, является недопущение расширения границ России, применяющей для этого военную технику. Об этом заявил 28 января канцлер ФРГ Олаф Шольц в обращении к немцам после принятого решения правительства об отправке боевых танков на Украину.

«Наша цель ясна — у России не должно получиться сдвинуть границы с применением силы», — говорит Шольц на видео, опубликованном на сайте правительства ФРГ.

По словам канцлера, бундестаг продолжит оказывать Украине гуманитарную, финансовую и военную помощь, а Берлин, в свою очередь, не допустит перерастания конфликта в войну между НАТО и Россией.

Кроме того, Шольц пообещал гражданам страны, что правительство Германии будет принимать дальнейшие меры по Украине особенно взвешенно и действовать только совместно с союзниками, добавляет «Газета.Ru».

28 января руководитель представительского центра ДНР в Бельгии Крис Роман заявил, что своими поставками танков на Украину Германия еще больше ухудшит свое экономическое положение и потеряет Россию в качестве бизнес-партнера. По его словам, всё это ведет к тому, что немцы всё меньше хотят поддерживать Украину. Из-за отправки немецких танков Киеву Россия больше не будет доверять Германии.

25 января сообщалось, что правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Первые боевые машины, по словам министра обороны Бориса Писториуса, могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.

В середине января британский журнал The Spectator указал на угрозу краха карьеры Шольца из-за ошибок по поводу Украины. В материале говорится, что украинский конфликт обострил множество внутренних проблем Германии и Европы в целом.

В своем новогоднем обращении в последний день 2022 года канцлер ФРГ заверил в дальнейшей поддержке Украины. По его словам, украинцы ведут бои благодаря помощи Германии.

Страны Запада начали активнее вооружать Киев после начала российской спецоперации по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. О СВО Москва объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».