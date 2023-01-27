Реклама
Прямой эфир
Мир
В Белом доме опровергли участие в конфликте на Украине
Авто
В России появился Volkswagen Magotan
Мир
В Испании заключили под стражу автора писем со взрывчаткой
Мир
Совет ЕС продлил антироссийские санкции еще на полгода
Армия
МО РФ заявило о срыве перевозки вооружений противника в районы боевых действий
Авто
Кроссовер Suzuki SX4 перестали продавать в России
Интернет
Роскомнадзор заблокировал сайты ЦРУ и ФБР за распространение фейков
Политика
Новый посол США прибудет в МИД РФ на следующей неделе
Мир
В Евросоюзе заявили о праве ЮАР на проведение военных учений с Россией
Мир
В МИД РФ назвали ложью слова генсека НАТО о неучастии в украинском конфликте
Экономика
Российские банки в 2022 году получили прибыль в 203 млрд рублей
Туризм
«Аэрофлот» возобновит полеты в Казахстан с 1 февраля
Сюжет:

ВСУ нанесли массированный удар по Донецку из РЗСО

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Senior Airman Beaux Hebert
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Донецку из реактивных систем залпового огня (РЗСО). Об этом 27 января сообщил корреспондент «Известий».

Он отметил, что по городу было выпущено много ракет. По предварительным данным, удалось сбить все ракеты силами ПВО. Их точное количество уточняется.

«Бьют сюда, ровно в нашу точку»
Спецкорреспондент «Известий» попал под обстрел в Донецке

Накануне, 26 января, сообщалось, что Вооруженные формирования Украины (ВФУ) нанесли три удара за полчаса по территории ДНР из РСЗО. Обстрел начался с 22:05 по Макеевке. ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Червоногвардейскому району города, спустя пять минут ударили по Ясиноватой, выпустив 10 ракет. В 22:30 выпустили 10 ракет из РСЗО по населенному пункту Каштановое в ДНР.

В тот же день глава администрации города рассказал, что боевики ВСУ целенаправленно обстреливают объекты инфраструктуры и подстанции в Донецке. Он также добавил, что ситуация в городе остается сложной.

За прошедшие сутки украинские военные 16 раз обстреляли населенные пункты в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В результате атаки были ранены трое мирных жителей, повреждены семь домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры. Позднее стало известно, что среди пострадавших оказались женщина и ребенок.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Киев ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее начале 24 февраля принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023