ВСУ нанесли массированный удар по Донецку из РЗСО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Донецку из реактивных систем залпового огня (РЗСО). Об этом 27 января сообщил корреспондент «Известий».

Он отметил, что по городу было выпущено много ракет. По предварительным данным, удалось сбить все ракеты силами ПВО. Их точное количество уточняется.

Накануне, 26 января, сообщалось, что Вооруженные формирования Украины (ВФУ) нанесли три удара за полчаса по территории ДНР из РСЗО. Обстрел начался с 22:05 по Макеевке. ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Червоногвардейскому району города, спустя пять минут ударили по Ясиноватой, выпустив 10 ракет. В 22:30 выпустили 10 ракет из РСЗО по населенному пункту Каштановое в ДНР.

В тот же день глава администрации города рассказал, что боевики ВСУ целенаправленно обстреливают объекты инфраструктуры и подстанции в Донецке. Он также добавил, что ситуация в городе остается сложной.

За прошедшие сутки украинские военные 16 раз обстреляли населенные пункты в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В результате атаки были ранены трое мирных жителей, повреждены семь домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры. Позднее стало известно, что среди пострадавших оказались женщина и ребенок.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Киев ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее начале 24 февраля принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».