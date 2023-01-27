Минобороны РФ подтвердило факт удара по объектам энергетики Украины

ВС РФ 26 января нанесли массированный ракетный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики Украины. Об этом в пятницу, 27 января, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, эти объекты энергетики обеспечивали функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины.

«Все назначенные объекты поражены», — подчеркнул Конашенков.

Он также заявил, что массированным ударом ВС РФ сорвали перевозки Украиной вооружений и боеприпасов, том числе поставленных западными странами. Кроме того, была нарушена работа производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники ВСУ.

26 января киевская областная военная администрация сообщила о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины.

В тот же день в национальной компании «Укрэнерго» сообщили, что в результате ракетных ударов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в южном, центральном и юго-западном регионах Украины.

Утром 26 января на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. После этого украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Винницкой областях.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».