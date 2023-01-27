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Минобороны РФ подтвердило факт удара по объектам энергетики Украины

Минобороны: ВС РФ 26 января нанесли массированный ракетный удар по объектам энергетики Украины
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sergei Chuzavkov
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ВС РФ 26 января нанесли массированный ракетный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики Украины. Об этом в пятницу, 27 января, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, эти объекты энергетики обеспечивали функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины.

Объектный подход: нанесены ощутимые удары по военной инфраструктуре Украины
Уничтожались командные пункты, места размещения западной техники и объекты энергетики, отмечают эксперты

«Все назначенные объекты поражены», — подчеркнул Конашенков.

Он также заявил, что массированным ударом ВС РФ сорвали перевозки Украиной вооружений и боеприпасов, том числе поставленных западными странами. Кроме того, была нарушена работа производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники ВСУ.

26 января киевская областная военная администрация сообщила о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины.

В тот же день в национальной компании «Укрэнерго» сообщили, что в результате ракетных ударов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в южном, центральном и юго-западном регионах Украины.

Утром 26 января на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. После этого украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Винницкой областях.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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