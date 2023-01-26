Украинские СМИ сообщили о взрывах в некоторых областях и под Киевом
В Николаевской области Украины раздаются взрывы. Об этом в четверг, 26 января, сообщает ряд украинских СМИ.
Отмечается, что серия взрывов прогремела сегодня утром. Данных о жертвах и разрушениях не поступало.
Также сообщается о взрывах в Киевской, Днепропетровской и Винницкой областях.
Ранее в четверг по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Первые сирены прозвучали в 07:38 мск, к 09:12 предупреждение распространилось на все регионы страны.
Сирены звучали в Николаевской, Одесской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и других областях Украины, а также в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области.
Звуки сирены раздаются на протяжении всей недели. Так, 24 января сообщалось, что на Украине была объявлена воздушная тревога из-за поднятого в небо истребителя МиГ-31К, оснащенного гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», над территорией Белоруссии.
В Министерстве обороны РФ, в свою очередь, об ударах по объектам Украины не сообщали.
Вооруженные силы России наносят удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.
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