Сообщается о воздушной тревоге в десяти областях Украины

На территории десяти регионов Украины 26 января была объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сирены звучат в Николаевской, Одесской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и других областях Украины, а также в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области.

Сообщается, что первые сигналы воздушной тревоги прозвучали в ряде областей уже в 7:38 мск. Ряд областей оповестил своих граждан чуть позже, в 8:19 мск.

Ранее, 25 января, национальная компания «Укрэнерго» сообщала о том, что на Украине увеличился дефицит мощности в энергосистеме. Как добавили в «Укрэнерго», в связи с этим до всех областных энергоснабжающих компаний доведены суточные лимиты потребления.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, в свою очередь, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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