В энергосистеме Украины увеличился дефицит мощности

На Украине увеличился дефицит мощности в энергосистеме. Об этом стало известно 25 января из сообщения национальной компании «Укрэнерго».

«Потребление электроэнергии увеличивается из-за похолодания. Соответственно, до значительного увеличивается и дефицит мощности», — отмечается в Telegram-канале компании.

Как добавили в «Укрэнерго», в связи с этим до всех областных энергоснабжающих компаний доведены суточные лимиты потребления.

«Каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне показанного лимита», — пояснили в компании.

Также там предупредили, что превышение рекомендованных лимитов чревато риском создания аварийных ситуаций в энергосистеме.

Ранее, 22 января, стало известно, что руководство Одесской области с 23 января начало на ночь временно отключать электричество в регионе из-за дефицита электроэнергии. Лимит вводится с 00:00 до 07:00 и составляет 411,56 МВт. Это 34% от общей потребности области, 25% из которых потребляет критическая инфраструктура, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук.

До этого, 18 января, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране повреждено больше половины объектов энергосистемы. По его словам, восстановления требуют порядка 160 тыс. объектов инфраструктуры и жилых домов.

16 января генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко назвал ситуацию с электроснабжением на Украине сложной. Он отметил, что ранее основным источником энергии в стране были атомные электростанции, но они негибки, поэтому не могут оперативно реагировать на изменения в спросе.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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