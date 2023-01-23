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В Одесской области предупредили об отключениях света по ночам

В администрации Одесской области предупредили об экстренных отключениях света
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Фото: Global Look Press/Viacheslav Onyshchenko
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Руководство Одесской области с понедельника, 23 января, начнет ночью временно отключать электричество в регионе из-за дефицита электроэнергии. Об этом 22 января сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук.

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«Лимит с 00:00 до 07:00 – 411,56 МВт. Это 34% от общей потребности области, 25% из которых потребляет критическая инфраструктура. Из-за этого до 7 утра 23 января в области будут применять экстренные отключения света», ― отметил Братчук в своем Telegram-канале.

Советник главы областной администрации подчеркнул, что с 7:00 до полуночи лимит электроэнергии составит 580,18 МВт. По его словам, этого будет достаточно, чтобы в регионе действовали графики стабилизационных отключений.

«Энергетики делают всё возможное, чтобы поскорее вернуться к прогнозируемым графикам отключений», ― добавил Братчук.

Ранее, 18 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране повреждено больше половины объектов энергосистемы Украины. По его словам, восстановления требуют порядка 160 тыс. объектов инфраструктуры и жилых домов.

16 января генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко назвал ситуацию с электроснабжением на Украине сложной. Он отметил, что ранее основным источником энергии в стране были атомные электростанции, но они негибки и поэтому не могут оперативно реагировать на изменения в спросе.

Накануне Коваленко заявил о критических повреждениях в украинской энергетической инфраструктуре. По его словам, в стране зафиксирован огромный дефицит генерации электричества. Глава YASNO ДТЭК добавил, что в настоящий момент невозможно точно спрогнозировать, сколько времени уйдет на ремонт национальной энергосистемы.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, в свою очередь, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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