Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 18 января заявил, что в стране повреждено больше половины всех энергетических объектов.

«В результате атак повреждено более половины всех энергообъектов на Украине», — сказал Шмыгаль в своем видеообращении на форуме в Давосе, которое опубликовал у себя в Telegram-канале.

Он добавил, что на данный момент на Украине требуют восстановления около 160 тыс. объектов инфраструктуры и жилых домов.

15 января гендиректор компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко сообщил, что в энергетической системе Украины зафиксирован огромный дефицит генерации. По его словам, повреждения на объектах значительные.

Руководитель национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий 9 января заявил, что стране не хватает советских трансформаторов, без которых восстановление энергетической инфраструктуры страны становится невозможным.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко 5 января сообщил, что страна потеряла около 90% ветровой и до 40% солнечной энергогенерации.

В начале января издание Foreign Affairs высоко оценило эффективность ударов по объектам энергетики Украины и указало, что это обстоятельство не может не тревожить Запад.

Россия наносит удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил президент Российской Федерации Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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