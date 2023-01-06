Foreign Affairs высоко оценил эффективность ударов по объектам энергетики Украины

Москва прекрасно знает, что она делает, избрав верную тактику в конфликте на Украине, и это доказывают эффективные удары Вооруженных сил России по украинским объектам энергетики. Как указал обозреватель издания Foreign Affairs Барри Позен, это обстоятельство не может не тревожить Запад.

«Больше всего тревожит то, что Москва знает, что делает. Российские солдаты наносят удары по малому количеству целей относительно небольшим количеством оружия, однако добиваются непропорционально высоких результатов», — отметил эксперт.

Автор статьи пришел к выводу, что благодаря выведению из строя электросетей Украины не могут работать системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также системы управления и сбора разведданных.

Так, если вся эта техника не подключена к электросети, ее работу вынужденно переводят на генераторы. Такой шаг, уверен Позен, снижает работоспособность всех систем и еще больше увеличивает их потребность в топливе.

В сложившейся ситуации наносится урон сразу двум сторонам — ВСУ бросают все свои ресурсы на защиту объектов от ракетных ударов, а Запад вынужден тратить еще больше финансов, чтобы поставлять Украине новые системы ПВО и генераторы.

6 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал граждан страны готовиться к возобновлению аварийных отключений света на фоне приближающегося похолодания, которое увеличит дефицит в энергосистеме страны.

До этого, 1 января, глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий назвал беспрецедентными повреждения энергоинфраструктуры Украины. Кудрицкий заявил, что в данный момент известно о повреждениях энергообъектов в Николаевской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области. Также глава «Укрэнерго» заявил о том, что удары по украинской инфраструктуре могут привести к блэкауту в стране.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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