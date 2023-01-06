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Foreign Affairs высоко оценил эффективность ударов по объектам энергетики Украины

Foreign Affairs: Россия наносит успешные удары по энергообъектам Украины, что не может не волновать Запад
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Фото: REUTERS/Press service of the State Emergency Service of Ukraine
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Москва прекрасно знает, что она делает, избрав верную тактику в конфликте на Украине, и это доказывают эффективные удары Вооруженных сил России по украинским объектам энергетики. Как указал обозреватель издания Foreign Affairs Барри Позен, это обстоятельство не может не тревожить Запад.

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«Больше всего тревожит то, что Москва знает, что делает. Российские солдаты наносят удары по малому количеству целей относительно небольшим количеством оружия, однако добиваются непропорционально высоких результатов», — отметил эксперт.

Автор статьи пришел к выводу, что благодаря выведению из строя электросетей Украины не могут работать системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также системы управления и сбора разведданных.

Так, если вся эта техника не подключена к электросети, ее работу вынужденно переводят на генераторы. Такой шаг, уверен Позен, снижает работоспособность всех систем и еще больше увеличивает их потребность в топливе.

В сложившейся ситуации наносится урон сразу двум сторонам — ВСУ бросают все свои ресурсы на защиту объектов от ракетных ударов, а Запад вынужден тратить еще больше финансов, чтобы поставлять Украине новые системы ПВО и генераторы.

6 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал граждан страны готовиться к возобновлению аварийных отключений света на фоне приближающегося похолодания, которое увеличит дефицит в энергосистеме страны.

До этого, 1 января, глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий назвал беспрецедентными повреждения энергоинфраструктуры Украины. Кудрицкий заявил, что в данный момент известно о повреждениях энергообъектов в Николаевской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области. Также глава «Укрэнерго» заявил о том, что удары по украинской инфраструктуре могут привести к блэкауту в стране.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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