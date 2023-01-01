В «Укрэнерго» допустили полный блэкаут на Украине

На Украине может произойти полный блэкаут из-за ударов по инфраструктуре. Об этом 1 января в эфире общенационального телемарафона заявил глава правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Теоретически может угрожать, на практике я не вижу такой опасности сейчас», — сказал он.

Кудрицкий подчеркнул, что сотрудники компании уже научились готовиться к возможным повреждениям и реагировать на них.

«Энергетики делают всё возможное, чтобы новогодний праздник был со светом без ограничений», — говорится в Telegram-канале компании.

Уточняется, что дополнительные объемы электроэнергии гражданам предоставлены благодаря сознательному поведению украинского бизнеса.

Ранее 1 января во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице прогремели взрывы и сработала система противовоздушной обороны.

Комментариев от Минобороны РФ не поступало.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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