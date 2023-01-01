Власти Киева сообщили о взрывах в городе

В Киеве прогремели взрывы и сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в воскресенье, 1 января, сообщил киевский мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Ранее этим же днем, согласно данным официального ресурса по оповещению, сирены прозвучали во всех областях Украины.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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