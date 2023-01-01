По всей Украине была объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины. Об этом стало известно в воскресенье, 1 января, из данных официального ресурса по оповещению.

Накануне, 31 декабря, издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Киевской области. Спустя некоторое время сирены сработали во всех областях страны.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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