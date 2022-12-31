СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

Украинское издание «Страна.ua» 31 декабря сообщило о взрывах в Киевской области.

Сирены зазвучали в 12:50 по местному времени (13:50 мск), следует из данных официального ресурса по оповещению граждан.

Спустя некоторое время воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.

Также днем в субботу украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве. Уточнялось, что звуки были слышны в центральных районах украинской столицы.

Взрывы также были слышны в Николаеве, Харьковской, Винницкой областях и подконтрольной украинским националистам части Запорожской области.

Комментариев от Минобороны РФ не поступало.

Ранее, 29 декабря, сообщалось о взрывах в Киеве и области. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что в городе работают системы противовоздушной обороны.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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