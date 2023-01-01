Глава «Укрэнерго» назвал беспрецедентными повреждения энергоинфраструктуры Украины

Уровень повреждений инфраструктуры Украины беспрецедентен. Об этом 1 января рассказал глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире телеканала «Рада».

«Ясно, что достаточно большая часть объектов или повреждена, или уничтожена. И мы говорим здесь не только про подстанции «Укрэнерго», мы говорим и про электростанции — тепловые, гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали. <…> Повреждения значительны, и на полное восстановление энергосистемы необходимы месяцы, если не годы», — отметил он.

Кудрицкий заявил, что в данный момент известно о повреждениях энергообъектов в Николаевской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области.

Также глава «Укрэнерго» заявил о том, что удары по украинской инфраструктуре могут привести к блэкауту в стране.

До этого, 28 декабря, в «Укрэнерго» сообщили об увеличении дефицита мощности в украинской энергосистеме. На предприятии уточнили, что из-за относительно теплой погоды четвертый день подряд по ночам на Украине не применяют ограничения потребления электроэнергии, однако все потребности населения удовлетворить пока невозможно.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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