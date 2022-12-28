В «Укрэнерго» заявили об увеличении дефицита мощности в энергосистеме страны
Компания «Укрэнерго» 28 декабря сообщила в Telegram-канале об увеличении дефицита мощности в украинской энергосистеме.
«Это связано с остановкой некоторых блоков электростанций из-за обстрела газовой инфраструктуры в Восточном регионе», — указали в компании.
На предприятии уточнили, что из-за относительно теплой погоды четвертый день подряд по ночам на Украине не применяют ограничения потребления электроэнергии, однако все потребности населения удовлетворить пока невозможно.
В «Укрэнерго» добавили, что на этом фоне всем областям передали лимит потребления, превышение которых обернется необходимостью применения аварийных отключений.
Ранее в этот же день стало известно, что всю зиму Киев может провести в режиме экстренных отключений электроснабжения.
Глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной рады Андрей Герус 26 декабря заявил, что сеть небольших электростанций в непосредственной близости к потребителям намерены построить на Украине в качестве защиты энергосистемы от выведения из строя.
Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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