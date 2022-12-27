Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине сообщили о повреждении свыше 700 объектов критической инфраструктуры
Мир
Киевлян предупредили о режиме экстренных отключений света на протяжении всей зимы
Мир
Зеленский заявил об обсуждении с премьером Италии поставок систем ПВО
Мир
Байден намерен наказать авиакомпании за отмену рейсов из-за снежной бури
Мир
Глава МИД Сирии осудил США за затягивание украинского конфликта
Мир
Минюст США расследует новое дело о хищении $370 млн со счетов биржи FTX
Мир
Самолет экстренно сел в Чикаго из-за загоревшегося ноутбука
Экономика
Нефть марки Brent выросла выше $86 за баррель впервые с 5 декабря
Мир
Франция поставит Польше два спутника наблюдения и приемную станцию
Происшествия
Житель Донецка пострадал в результате обстрела со стороны украинских боевиков
Общество
В Москве отменили или задержали более 60 авиарейсов из-за снегопада
Мир
Испанская авиакомпания Air Nostrum отменила 37 рейсов из-за забастовки пилотов
Сюжет:

Киевлян предупредили о режиме экстренных отключений света на протяжении всей зимы

Замглавы администрации Киева Пантелеев: город проведет зиму в режиме экстренных отключений электроснабжения
0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Всю зиму Киев может провести в режиме экстренных отключений электроснабжения. Такой прогноз 27 декабря дал замглавы городской администрации Петр Пантелеев.

Ключ света: как сказались на Украине удары по инфраструктуре
По всей стране начались экстренные отключения электричества

«Продолжаются и ограничения, отключения света, они в большей степени экстренные, и в таких реалиях мы будем жить всю зиму, это надо понимать», — сообщил он в эфире телеканала «Киев».

Пантелеев добавил, что ситуация в городе остается сложной, однако восстановительные работы продолжаются.

22 декабря сообщалось, что в Киеве сохраняются проблемы с энергоснабжением. Отмечалось, что в городе до сих пор действуют аварийные отключения электроэнергии, продолжительность которых невозможно регламентировать.

Днем ранее глава энергокомпании YASNO, входящей в холдинг ДТЭК, Сергей Коваленко сообщил, что самая сложная ситуация с электроснабжением на Украине в настоящий момент наблюдается в Киеве, где из строя выведено 60% трансформаторов.

Он подчеркнул, что поврежденное высоковольтное оборудование не позволяет украинской столице получать электричество из энергосистемы страны.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022