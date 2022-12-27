Киевлян предупредили о режиме экстренных отключений света на протяжении всей зимы

Всю зиму Киев может провести в режиме экстренных отключений электроснабжения. Такой прогноз 27 декабря дал замглавы городской администрации Петр Пантелеев.

«Продолжаются и ограничения, отключения света, они в большей степени экстренные, и в таких реалиях мы будем жить всю зиму, это надо понимать», — сообщил он в эфире телеканала «Киев».

Пантелеев добавил, что ситуация в городе остается сложной, однако восстановительные работы продолжаются.

22 декабря сообщалось, что в Киеве сохраняются проблемы с энергоснабжением. Отмечалось, что в городе до сих пор действуют аварийные отключения электроэнергии, продолжительность которых невозможно регламентировать.

Днем ранее глава энергокомпании YASNO, входящей в холдинг ДТЭК, Сергей Коваленко сообщил, что самая сложная ситуация с электроснабжением на Украине в настоящий момент наблюдается в Киеве, где из строя выведено 60% трансформаторов.

Он подчеркнул, что поврежденное высоковольтное оборудование не позволяет украинской столице получать электричество из энергосистемы страны.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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