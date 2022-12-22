Киевские власти назвали ситуацию с энергоснабжением в городе тяжелой

В Киеве продолжается тяжелая ситуация с энергоснабжением. Об этом в четверг, 22 декабря, говорится в Telegram-канале городской военной администрации.

«Главной проблемой является не генерация, а доставка питания потребителям. Именно из-за разрушенных сетей и узлов большинство киевлян не могут получить свет в свои дома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что именно поэтому в городе до сих пор действуют аварийные отключения электроэнергии, продолжительность которых невозможно регламентировать.

Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко также заявил, что ситуация со снабжением в Киеве остается самой сложной в стране.

«Есть те районы, которые получают свет около пяти часов в сутки. Есть те, которые со светом два-три часа в сутки. А есть те, которые без света вообще с последнего обстрела», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Коваленко подчеркнул, что город не может получить мощность от энергосистемы страны из-за повреждения высоковольтного оборудования.

«Невозможно подавать электроэнергию туда, где вместо оборудования — ноль. Может ли быть лучше, чем сейчас? Может, когда завершатся ремонтные работы. Может ли быть хуже? Да, если нас снова будут обстреливать. Точнее, если повредят те 40% оставшихся узлов», — заключил он.

Днем ранее Коваленко заявил, что самая сложная ситуация с электроснабжением на Украине в настоящий момент наблюдается в Киеве, где из строя выведено 60% трансформаторов. Он подчеркнул, что поврежденное высоковольтное оборудование не позволяет украинской столице получать электричество из энергосистемы страны.

Тогда же в энергокомпании ДТЭК заявили, что в Киеве третий день подряд продолжаются экстренные отключения света. В холдинге объяснили, что для избежания аварий было принято решение временно отменить графики плановых отключений света в Киеве и Днепропетровске.

До этого, 19 декабря, глава киевской военной администрации Киева Сергей Попко заявил, что в результате взрывов оказался поврежден один из объектов критической инфраструктуры. Перед этим в Киеве прогремело несколько взрывов в Соломенском и Шевченковском районах.

Информации от Министерства обороны России касательно последних взрывов, о которых утверждает украинская сторона, не поступало.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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