Сеть небольших электростанций в непосредственной близости к потребителям намерены построить на Украине в качестве защиты энергосистемы от выведения из строя. Об этом в понедельник, 26 декабря, заявил глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной рады Андрей Герус.

По его словам, планируется построить много небольших электростанций рядом с потребителями. Разветвленность системы обезопасит станции и позволит формировать критический резерв и независимость генерирования энергии.

«Если это такая сеть, то их очень трудно будет поразить и попасть в них какими-то обстрелами. Поэтому это существенно будет способствовать диверсификации энергосистемы», — приводит слова Геруса Telegram-канал рады.

Украинские власти ранее сообщали об уничтожении 50% энергетической инфраструктуры страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признавал, что ограничения потребления электроэнергии сохранятся в стране на протяжении зимы, так как повреждения различной степени затронули все тепловые и гидроэлектростанции, а также 40% объектов высоковольтной сети.

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил в беседе с президентом США Джо Байденом, что ракетные удары российских войск уничтожили половину энергетической инфраструктуры Украины.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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