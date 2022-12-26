Реклама
Прямой эфир
Общество
Пушилин сообщил об ускорении выплат компенсаций за поврежденное в ДНР жилье
Мир
Маск заявил о 100 наборах для спутникового интернета Starlink в Иране
Мир
На Украине выразили желание провести «мирный саммит» на площадке ООН
Мир
Вооруженные силы Сербии приведены в боевую готовность
Общество
Саперы отбили атаку противника и разминировали пути продвижения российских войск
Мир
Лавров рекомендовал выполнить предложения по демилитаризации Украины «подобру-поздорову»
Общество
Под Мелитополем достроили дорогу в обход поврежденного диверсантами моста
Экономика
ОАК получит почти 900 млн рублей на создание дальнемагистрального самолета
Мир
Украина с 1 января повысит тарифы на прокачку нефти по своей территории
Мир
Эрдоган пообещал закрыть 30-километровую брешь на границе с Сирией
Общество
Глава МЧС в День спасателя назвал коллег братством героев
Общество
На контроль СК РФ взято расследование смерти детей в Екатеринбурге
Сюжет:

На Украине предложили способ защитить энергосистему от выведения из строя

0
Фото: TASS/Zuma
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сеть небольших электростанций в непосредственной близости к потребителям намерены построить на Украине в качестве защиты энергосистемы от выведения из строя. Об этом в понедельник, 26 декабря, заявил глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной рады Андрей Герус.

Ключ света: как сказались на Украине удары по инфраструктуре
По всей стране начались экстренные отключения электричества

По его словам, планируется построить много небольших электростанций рядом с потребителями. Разветвленность системы обезопасит станции и позволит формировать критический резерв и независимость генерирования энергии.

«Если это такая сеть, то их очень трудно будет поразить и попасть в них какими-то обстрелами. Поэтому это существенно будет способствовать диверсификации энергосистемы», — приводит слова Геруса Telegram-канал рады.

Украинские власти ранее сообщали об уничтожении 50% энергетической инфраструктуры страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признавал, что ограничения потребления электроэнергии сохранятся в стране на протяжении зимы, так как повреждения различной степени затронули все тепловые и гидроэлектростанции, а также 40% объектов высоковольтной сети.

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил в беседе с президентом США Джо Байденом, что ракетные удары российских войск уничтожили половину энергетической инфраструктуры Украины.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022