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Премьер Украины призвал готовиться к аварийным отключениям света

Премьер-министр Украины Шмыгаль призвал граждан готовиться к аварийным отключениям света
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Фото: Global Look Press/Pavlo Palamarchuk
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 6 января призвал граждан страны готовиться к возобновлению аварийных отключений света на фоне приближающегося похолодания, которое увеличит дефицит в энергосистеме страны.

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«Сегодня ожидается существенное похолодание. Соответственно, возрастет потребление, дефицит в энергосистеме увеличится <...>. Мы все должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений», — сообщил он на заседании правительства.

Мэр Киева Виталий Кличко, в свою очередь, добавил, что в столице в пятницу ночью температура опустится ниже 11 градусов. В связи с этим все городские службы переведены в усиленный режим работы, однако киевлян призывают экономить электричество.

1 января глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий назвал беспрецедентными повреждения энергоинфраструктуры Украины. Кудрицкий заявил, что в данный момент известно о повреждениях энергообъектов в Николаевской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области.

Также глава «Укрэнерго» заявил о том, что удары по украинской инфраструктуре могут привести к блэкауту в стране.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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