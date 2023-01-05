На Украине констатировали потерю 90% ветровой генерации страны

Украина потеряла около 90% ветровой и до 40% солнечной энергогенерации. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко на совещании по рассмотрению проблем деятельности государственных угледобывающих предприятий в четверг, 5 января.

Он также подчеркнул, что за последние три месяца энергетические объекты Украины подвергаются ударам. Поэтому, по его словам, ситуация в угольной отрасли, как и в целом в энергетической сфере государства, достаточно сложная, передает портал Umoloda.

Галущенко также отметил, что, учитывая разрушения, в частности объекты тепловой генерации, расчеты по балансу и потреблению угля были откорректированы по итогам ноября и декабря 2022 года.

«Сейчас основная задача — пройти осенне-зимний период. Однако нагрузка на тепловую генерацию будет сохраняться в течение всего года. Мы уже потеряли около 90% ветровой генерации и до 40% солнечной. Таким образом, тепловая генерация будет нести значительную нагрузку», — сказал министр энергетики.

1 января глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий назвал беспрецедентными повреждения энергоинфраструктуры Украины. Кудрицкий заявил, что в данный момент известно о повреждениях энергообъектов в Николаевской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области.

Также глава «Укрэнерго» заявил о том, что удары по украинской инфраструктуре могут привести к блэкауту в стране.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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