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На Украине констатировали потерю 90% ветровой генерации страны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Украина потеряла около 90% ветровой и до 40% солнечной энергогенерации. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко на совещании по рассмотрению проблем деятельности государственных угледобывающих предприятий в четверг, 5 января.

Ключ света: как сказались на Украине удары по инфраструктуре
По всей стране начались экстренные отключения электричества

Он также подчеркнул, что за последние три месяца энергетические объекты Украины подвергаются ударам. Поэтому, по его словам, ситуация в угольной отрасли, как и в целом в энергетической сфере государства, достаточно сложная, передает портал Umoloda.

Галущенко также отметил, что, учитывая разрушения, в частности объекты тепловой генерации, расчеты по балансу и потреблению угля были откорректированы по итогам ноября и декабря 2022 года.

«Сейчас основная задача — пройти осенне-зимний период. Однако нагрузка на тепловую генерацию будет сохраняться в течение всего года. Мы уже потеряли около 90% ветровой генерации и до 40% солнечной. Таким образом, тепловая генерация будет нести значительную нагрузку», — сказал министр энергетики.

1 января глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий назвал беспрецедентными повреждения энергоинфраструктуры Украины. Кудрицкий заявил, что в данный момент известно о повреждениях энергообъектов в Николаевской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области.

Также глава «Укрэнерго» заявил о том, что удары по украинской инфраструктуре могут привести к блэкауту в стране.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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