Украине не хватает советских трансформаторов, без которых восстановление энергетической инфраструктуры страны становится невозможным. Об этом 9 января заявил руководитель национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Первые восемь месяцев конфликта страна не так сильно страдала, поскольку у нас был большой запас трансформаторов. Теперь они стали крайне необходимы», — сообщил он в интервью газете Financial Times.

Кудрицкий пояснил, что большая часть энергосистемы страны использует старую советскую схему, которая работает при более высоком напряжении, нежели системы Евросоюза, что делает бесполезным оборудование Запада для ремонта.

Кроме того, большинство советского оборудования, которое Киев успел получить от некоторых стран, также требует восстановления.

6 января издание Foreign Affairs высоко оценило эффективность ударов по объектам энергетики Украины и указало, что это обстоятельство не может не тревожить Запад.

Благодаря выведению из строя электросетей Украины не могут работать системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также системы управления и сбора разведданных, пояснили в издании.

В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал граждан страны готовиться к возобновлению аварийных отключений света на фоне приближающегося похолодания, которое увеличит дефицит в энергосистеме страны.

1 января Кудрицкий назвал беспрецедентными повреждения энергоинфраструктуры Украины. Кудрицкий заявил, что в данный момент известно о повреждениях энергообъектов в Николаевской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области. Также глава «Укрэнерго» заявил о том, что удары по украинской инфраструктуре могут привести к блэкауту в стране.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснял президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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