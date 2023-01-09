Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Москве задержали пять человек по подозрению в серийном телефонном мошенничестве
Армия
В ЛНР заявили о массовом бегстве украинских военных из Соледара
Мир
В Польше предрекли «большую проблему» для ФРГ в случае отказа обсуждать репарации
Мир
На Украине сообщили о воздушной тревоге в ряде областей
Общество
В Московском регионе откроют МЦД-3 и МЦД-4 в 2023 году
Общество
МВД РФ объявило в розыск предпринимателя Бориса Зимина
Авто
Завод Sollers вернулся к работе после новогодних каникул
Политика
Путин внес в ГД проект о денонсации Конвенции об ответственности за коррупцию
Мир
Глава «Укрэнерго» заявил о дефиците советских трансформаторов на Украине
Интернет
Microsoft перестанет поддерживать ОС Windows 8.1 с 10 января
Мир
Половина опрошенных финнов проголосовала против создания базы НАТО в стране
Авто
В Казахстане может начаться производство кроссовера Jetour X70
Сюжет:

Глава «Укрэнерго» заявил о дефиците советских трансформаторов на Украине

FT: советские трансформаторы находятся в критическом дефиците на Украине
0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украине не хватает советских трансформаторов, без которых восстановление энергетической инфраструктуры страны становится невозможным. Об этом 9 января заявил руководитель национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Темная история: чем обернется первый блэкаут на Украине
Киев впервые в истории отключил все три АЭС

«Первые восемь месяцев конфликта страна не так сильно страдала, поскольку у нас был большой запас трансформаторов. Теперь они стали крайне необходимы», — сообщил он в интервью газете Financial Times.

Кудрицкий пояснил, что большая часть энергосистемы страны использует старую советскую схему, которая работает при более высоком напряжении, нежели системы Евросоюза, что делает бесполезным оборудование Запада для ремонта.

Кроме того, большинство советского оборудования, которое Киев успел получить от некоторых стран, также требует восстановления.

6 января издание Foreign Affairs высоко оценило эффективность ударов по объектам энергетики Украины и указало, что это обстоятельство не может не тревожить Запад.

Благодаря выведению из строя электросетей Украины не могут работать системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также системы управления и сбора разведданных, пояснили в издании.

В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал граждан страны готовиться к возобновлению аварийных отключений света на фоне приближающегося похолодания, которое увеличит дефицит в энергосистеме страны.

1 января Кудрицкий назвал беспрецедентными повреждения энергоинфраструктуры Украины. Кудрицкий заявил, что в данный момент известно о повреждениях энергообъектов в Николаевской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области. Также глава «Укрэнерго» заявил о том, что удары по украинской инфраструктуре могут привести к блэкауту в стране.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснял президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023