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Глава YASNO ДТЭК Коваленко сообщил об огромном дефиците электроэнергии на Украине
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Глава YASNO ДТЭК Коваленко сообщил об огромном дефиците электроэнергии на Украине

Yasno: нам нужно быть готовыми к тому, что отключения могут быть продолжительными
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Фото: Соцсети
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В энергетической системе Украины зафиксирован огромный дефицит генерации. Об этом в воскресенье, 15 января, заявил генеральный директор компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко.

«Дефицит генерации в энергосистеме после атаки огромный. Ряд ТЭС (тепловых электростанций. — Ред.) не работают из-за серьезных повреждений. Прогнозировать сроки восстановления пока еще слишком рано. Как долго будут продолжаться ремонты, пока неизвестно», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Коваленко в Facebook (принадлежит компании Meta, запрещенной и признанной в РФ экстремистской).

По его словам, повреждения на объектах значительные. Не смотря на активную работу всех энергетиков, он призывает украинцев быть готовыми к продолжительным отключениям электроэнергии.

Накануне, 14 января, министр энергетики страны Герман Галущенко сообщил о поражении объектов энергоинфраструктуры в пяти областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Он также добавил, что следующие дни будут трудными.

Ранее в субботу в «Укрэнерго» сообщали, что аварийные отключения электроснабжения введены в 11 областях Украины.

В этот же день на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Николаевской, Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Одесской, Харьковской и Львовской областях.

Как рассказала жительница Харькова «Известиям», во всем городе нет света, работа метро прекращена.

Официальных комментариев от Минобороны России об ударах по объектам энергетики в этот день не поступало.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи с 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в том числе, на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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