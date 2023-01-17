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На Украине назвали ограничения электроэнергии вынужденной мерой

Глава YASNO ДТЭК Коваленко: ограничения подачи электроэнергии на Украине являются вынужденной мерой
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Фото: REUTERS/Anna Voitenko/File Photo
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Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что ситуация с подачей электроэнергии на Украине остается сложной. Об этом 16 января он сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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«Сегодня на Киев имели 974 МВт из необходимых 1600. Шли на грани графика, отключали во всех серых зонах. Ситуация продолжает быть сложной, и ограничение сейчас — это единственная возможность не сделать всё еще хуже», — написал Коваленко.

Он отметил, что атомные электростанции были основным источником, они вырабатывали большие объемы электроэнергии, но являются негибкими и не могут быстро реагировать на изменения в спросе. Тепловая генерация обычно используется как раз для быстрой балансировки генерации и потребления.

«То есть когда говорим, что ситуация крайне нестандартная, так и есть. Это означает, что если, допустим, не работает несколько блоков электростанции на западе страны, то ограничения будут касаться одинаково и Львовщины, и Одесской, и Черкасской (областей Украины. — Ред.)», — подчеркнул Коваленко.

Накануне Коваленко сообщил, что в энергетической системе Украины зафиксирован огромный дефицит генерации. По его словам, повреждения на объектах значительные. Несмотря на активную работу всех энергетиков, Коваленко призвал украинцев быть готовыми к продолжительным отключениям электроэнергии.

Ранее, 14 января, министр энергетики страны Герман Галущенко сообщил о поражении объектов энергоинфраструктуры в пяти областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Он также добавил, что следующие дни будут трудными.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи с 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в том числе на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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