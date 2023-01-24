На Украине была объявлена воздушная тревога из-за поднятого в небо МиГ-31
На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом во вторник, 24 января, сообщают украинские СМИ.
В качестве причины указывается полет над территорией Белоруссии истребителя МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Как свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению, сообщения о воздушных тревогах начали поступать в 15:36 мск. Далее тревога распространилась по всей стране к 15:39 мск. Но вскоре она была отменена.
Днем ранее воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины. Так, звуки сирены раздавались в Кировоградской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
В Министерстве обороны РФ об ударах по объектам Украины в этот день не сообщали.
Вооруженные силы России наносят удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.
Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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