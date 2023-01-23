В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан, опубликованные 23 января.

Так, воздушная тревога была объявлена в 14:55 (15:55 мск) в Кировоградской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины. Сирены тревоги также звучат в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Днем ранее на востоке Украины также объявляли воздушную тревогу. Сирены прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской, Херсонской областей и Донецкой Народной Республики (ДНР).

В тот же день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что во временно подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучал взрыв. Позднее он добавил, что слышна волна повторных ударов. Рогов уточнил, что удары наносятся по военным складам и инфраструктуре, используемой боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ).

РФ наносит удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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