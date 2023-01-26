«Укрэнерго» сообщила о повреждении энергетических объектов в нескольких областях

В результате ракетных ударов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в южном, центральном и юго-западном регионах Украины. В энергосистеме страны наблюдается значительный дефицит, сообщили 26 января в национальной компании «Укрэнерго».

«Есть попадание и повреждение оборудования в южном, центральном, юго-западном регионах. В Днепровском регионе на одном из энергообъектов основное высоковольтное оборудование уничтожено», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

Отмечается, что проблемы с электроснабжением наблюдаются в Одесской области.

В компании подчеркнули, что на территории всей Украины во время ударов были введены аварийные отключения. Сейчас, как следует из сообщения, постепенно возвращаются плановые графики ограничений.

«Дефицит в системе значителен. До всех областей доведены лимиты потребления», — подытожили в «Укрэнерго».

Утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. После этого украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Винницкой областях. Позже поступила информация о втором взрыве, прогремевшем в Киеве.

Как сообщило издание «Страна.ua», во время обстрелов Киевской области произошло попадание в энергетический объект.

Глава Одесской областной администрации Максим Марченко подтвердил прилеты по объектам энергетической инфраструктуре в регионе и других областях Украины. В Одесской области были повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры.

В Министерстве обороны РФ в свою очередь об ударах по объектам Украины пока не сообщали.

Вооруженные силы России наносят удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».