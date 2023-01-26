На Украине сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры

Киевская областная военная администрация сообщила о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины. Об этом стало известно из Telegram-канала обладминистрации 26 января.

«Есть попадание в энергетический объект. Напоминаем, что сейчас в области применяются экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений на данный момент не действуют», — сказано в сообщении.

Ранее в этот день в национальной компании «Укрэнерго» сообщили, что в результате ракетных ударов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в южном, центральном и юго-западном регионах Украины. По словам компании, в энергосистеме страны наблюдается значительный дефицит.

Утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. После этого украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Винницкой областях. Позже поступила информация о втором взрыве, прогремевшем в Киеве.

Как сообщило издание «Страна.ua», во время обстрелов Киевской области произошло попадание в энергетический объект.

Глава Одесской областной администрации Максим Марченко подтвердил прилеты по объектам энергетической инфраструктуры в регионе и других областях Украины. В Одесской области было повреждено два объекта критической энергетической инфраструктуры.

Официальной информации от Минобороны России об ударах по объектам на территории Украины в этот день не поступало.

Российские войска наносят удары по украинским объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи с 10 октября прошлого года. Президент России Владимир Путин назвал это ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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