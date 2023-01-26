Украинские СМИ сообщили о втором взрыве в Киеве и столбе дыма над городом
Украинские СМИ в четверг, 26 января, сообщили о втором взрыве в Киеве.
Klymenko Time, «Страна.ua» и другие издания публикуют видео, на которых видны густые клубы дыма. Где именно были сделаны кадры, не уточняется.
Ранее в четверг украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Винницкой областях.
Позднее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о первом взрыве в украинской столице.
Утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Первые сирены прозвучали в 07:38 мск, к 09:12 предупреждение распространилось на все регионы страны.
В Министерстве обороны РФ в свою очередь, об ударах по объектам Украины пока не сообщали.
Вооруженные силы России наносят удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.
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