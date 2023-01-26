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Глава Одесской области сообщил об ударах по объектам энергетики

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Фото: Global Look Press/Cover Images
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Глава Одесской областной администрации Максим Марченко подтвердил прилеты по объектам энергетической инфраструктуре в регионе и других областях Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 26 января.

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«В результате массированного ракетного удара попадание и повреждение нескольких объектов энергетической инфраструктуры в нашей и других областях Украины, поэтому сейчас есть значительные проблемы с электроснабжением», — написал Марченко.

В свою очередь глава Одесской районной администрации Юрий Крук сообщил, что в регионе повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры.

Он отметил, что над территорией региона и Одесского района работает противовоздушная оборона (ПВО).

Ранее в четверг украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Винницкой областях.

Позднее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о первом взрыве в украинской столице. После этого украинские СМИ сообщили о втором взрыве в городе.

Утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Первые сирены прозвучали в 07:38 мск, к 09:12 предупреждение распространилось на все регионы страны.

За день до этого сигналы воздушной тревоги трижды звучали в Киеве и Киевской области, а также в других областях. Днем 25 января воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

В Министерстве обороны РФ в свою очередь об ударах по объектам Украины пока не сообщали.

Вооруженные силы России наносят удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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