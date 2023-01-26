На Украине сообщили о попадании в объект энергетики в Киевской области

Во время обстрелов Киевской области произошло попадание в энергетический объект. Об этом 26 января сообщает украинское издание «Страна.ua»

«Также пострадали объекты гражданской инфраструктуры, частные и многоэтажные дома, машины жителей», — сообщается в Telegram-канале СМИ.

В Киевской областной военной администрации добавили, что сейчас на местах работают экстренные службы.

Ранее в четверг в Одесской области глава областной администрации Максим Марченко подтвердил прилеты по объектам энергетической инфраструктуре в регионе и других областях Украины. В регионе повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры.

Также украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Винницкой областях.

Позднее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о первом взрыве в украинской столице. После этого украинские СМИ сообщили о втором взрыве в городе.

Утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Первые сирены прозвучали в 07:38 мск, к 09:12 предупреждение распространилось на все регионы страны.

За день до этого сигналы воздушной тревоги трижды звучали в Киеве и Киевской области, а также в других областях. Днем 25 января воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

В Министерстве обороны России со своей стороны об ударах по объектам Украины не сообщали.

Вооруженные силы России наносят удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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