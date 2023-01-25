Задержан подозреваемый в отправке писем со взрывчаткой в посольство Украины в Мадриде
Подозреваемый в отправке писем со взрывчаткой премьер-министру Испании Педро Санчесу и в посольство Украины в Мадриде задержан. Об этом в среду, 25 января, передает телеканал La Sexta.
Им оказался 74-летний испанец из города Миранда-де-Эбро, провинции Бургос. В ближайшее время в доме задержанного проведут обыски.
По данным телеканала, отправка писем производилась в два этапа в конце ноября 2022 года. Как утверждают следователи, первая посылка была отправлена Санчесу обычной почтой. 24 ноября службы безопасности обнаружили посылку и нейтрализовали ее.
Отмечается, что о данном инциденте не сообщалось до тех пор, пока несколько недель назад не стало известно о таких же письмах, отправленных министерству обороны Испании и посольству Украины в Мадриде. Внутри конверта содержался взрывчатый материал — в основном порох для петард, прессованном с помощью небольшого устройства, чтобы вызвать детонацию.
Ранее, 18 декабря 2022 года, в Испании правоохранительными органами было перехвачено подозрительное письмо, направленное в консульство Украины в Барселоне. Позднее каталонская полиция заявила, что конверт не содержит никаких механических, биологических или электронных элементов.
5 декабря стало известно о том, что полиция Испании изъяла три конверта, адресованных посольству и консульствам Украины в Мадриде, Барселоне и Малаге, содержащие глаза животных.
До этого, 1 декабря, испанские правоохранительные органы перехватили конверт, адресованный премьер-министру Испании Педро Санчесу, в котором находилась взрывчатка. Тогда же в посольстве США в Мадриде нашли посылку, предположительно, со взрывчаткой внутри. Позже ее взорвали.
30 ноября в посольстве Украины в Мадриде сдетонировало взрывное устройство. В результате взрыва сотрудник посольства получил легкие ранения и смог самостоятельно добраться до больницы.