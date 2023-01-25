Реклама
Прямой эфир
Политика
Песков указал на отсутствие перспектив для выхода на дипломатические пути по Украине
Мир
В Кремле назвали провальным план поставок американских танков на Украину
Мир
Уволен глава департамента госзакупок минобороны Украины Богдан Хмельницкий
Интернет
Песков назвал абсурдом ассоциацию любых хакерских атак с Россией
Мир
Песков назвал абсурдными призывы на Западе продолжать войну ради безопасности континента
Мир
Столтенберг заверил в нежелании НАТО быть стороной конфликта на Украине
Политика
В Госдуме указали на отсутствие воли у Шольца в принятии решений
Мир
Захарова указала на роль позиции ЮАР в попытках Запада разделить мир
Мир
В Германии на 58-м году жизни умер «Король рэпа» Бернард Грин
Мир
На Украине задержали мэра из Одесской области по подозрению в махинациях и взятке
Авто
КамАЗ готовит тестирование беспилотных авто на трассе М-11 «Нева»
Мир
Задержан подозреваемый в отправке писем со взрывчаткой в посольство Украины в Мадриде

Задержан подозреваемый в отправке писем со взрывчаткой в посольство Украины в Мадриде

СМИ сообщили о задержании подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой премьеру Испании и в посольство Украины
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lorena Sopana
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подозреваемый в отправке писем со взрывчаткой премьер-министру Испании Педро Санчесу и в посольство Украины в Мадриде задержан. Об этом в среду, 25 января, передает телеканал La Sexta.

Посольский заказ: кто и почему мог быть заинтересован в атаке на дипмиссию РФ в Кабуле
Во время взрыва погибли двое сотрудников — дипломат и охранник

Им оказался 74-летний испанец из города Миранда-де-Эбро, провинции Бургос. В ближайшее время в доме задержанного проведут обыски.

По данным телеканала, отправка писем производилась в два этапа в конце ноября 2022 года. Как утверждают следователи, первая посылка была отправлена Санчесу обычной почтой. 24 ноября службы безопасности обнаружили посылку и нейтрализовали ее.

Отмечается, что о данном инциденте не сообщалось до тех пор, пока несколько недель назад не стало известно о таких же письмах, отправленных министерству обороны Испании и посольству Украины в Мадриде. Внутри конверта содержался взрывчатый материал — в основном порох для петард, прессованном с помощью небольшого устройства, чтобы вызвать детонацию.

Ранее, 18 декабря 2022 года, в Испании правоохранительными органами было перехвачено подозрительное письмо, направленное в консульство Украины в Барселоне. Позднее каталонская полиция заявила, что конверт не содержит никаких механических, биологических или электронных элементов.

5 декабря стало известно о том, что полиция Испании изъяла три конверта, адресованных посольству и консульствам Украины в Мадриде, Барселоне и Малаге, содержащие глаза животных.

До этого, 1 декабря, испанские правоохранительные органы перехватили конверт, адресованный премьер-министру Испании Педро Санчесу, в котором находилась взрывчатка. Тогда же в посольстве США в Мадриде нашли посылку, предположительно, со взрывчаткой внутри. Позже ее взорвали.

30 ноября в посольстве Украины в Мадриде сдетонировало взрывное устройство. В результате взрыва сотрудник посольства получил легкие ранения и смог самостоятельно добраться до больницы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023