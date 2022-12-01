Здание посольства США в Мадриде оцепили из-за возможной посылки со взрывчаткой

В посольстве США в Мадриде нашли посылку, предположительно, со взрывчаткой внутри, здание дипмиссии оцеплено. Об этом 1 декабря сообщает телеканал Sexta со ссылкой на полицию.

«В посольстве США на улице Калле Серрано в Мадриде обнаружена новая посылка со взрывчаткой. Источники в полиции подтверждают, что дипломатическое представительство оцеплено, действует антитеррористический протокол», — сообщает телеканал.

Сообщается, что обнаруженный в здании американской дипмиссии пакет аналогичен тому, что был взорван накануне в украинском посольстве. Известно, что к посольству уже выдвинулись специальные подразделения по обезвреживанию взрывчатых веществ полиции Испании.

Ранее 1 декабря посольство РФ в Испании заявило об осуждении любых угроз и террористических актов после того, как неизвестными были отправлены пакеты со взрывчаткой в диппредставительство Украины в Мадриде и ряд других испанских учреждений.

В этот же день испанская полиция перехватила конверт, адресованный премьер-министру страны Педро Санчесу. В пакете находилась взрывчатка, кроме того, была обнаружена посылка с бомбой, прибывшую по почте на базу ВВС в городе Торрехон-де-Ардос. Кроме того, пакет со взрывчатым веществом был отправлен на адрес министерства обороны Испании.

Известно, что в данный момент правоохранительные органы изучают причастность бомбы и посылки к письму со взрывным устройством, которое было отправлено в украинское посольстве в Мадриде днем ранее. В результате взрыва сотрудник посольства получил легкие ранения и смог самостоятельно добраться в больницу.

На фоне этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба дал поручение об усилении безопасности всех украинских посольств за границей. По словам официального представителя МИД Украины Олега Николенко, глава ведомства также попросил испанского коллегу принять срочные меры для расследования произошедшего ЧП у посольства Украины в Испании.