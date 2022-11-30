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Во взрывном устройстве в посольстве Украины использовались пиротехнические элементы

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Фото: REUTERS/Juan Medina
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Взрывное устройство, сдетонировавшее сегодня в украинском посольстве в Мадриде, содержало пиротехнические элементы, сообщает 30 ноября агентство Europa Press со ссылкой на источник в полиции.

«Письмо содержало внутри пиротехнические элементы, как показал предварительный анализ детонирующего вещества. Взрыв произошел, когда рабочий, гражданин Украины, открывал конверт в саду дипломатической миссии», — сообщает агентство.

Отмечается, что письмо, адресованное послу Сергей Погорельцеву, пришло обычной почтой от обычного почтальона и не прошло сканирования на предмет угроз, прежде чем его открыл ответственный за безопасность сотрудник посольства.

Взрыв в посольстве Украины в Мадриде прогремел ранее в этот день, 30 ноября. Изначально сообщалось, что взрывное устройство находилось в письме, которое вскрывал сотрудник посольства.

Испанские власти сочли инцидент терактом. Национальный суд рассмотрит происшествие, судья Хосе Луис Хосе Луис Калама взял на себя расследование.

Агентство Reuters со ссылкой на полицию Испании сообщило, что детективы будут расследовать данный инцидент при содействии криминалистов и следователей разведки.

МИД Украины поручил усилить безопасность всех заграничных дипучреждений.

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