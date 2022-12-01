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В Испании перехватили отправленный премьеру конверт со взрывчаткой

Премьеру Испании, предположительно, послали конверт со взрывным устройством
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Фото: Reuters/VIOLETA SANTOS MOURA
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Полиция Испании перехватила конверт, адресованный премьер-министру Испании Педро Санчесу, в котором находилась взрывчатка. Об этом 1 декабря сообщает издание El Mundo.

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Уточняется, что письмо перехватили сотрудники службы безопасности аппарата президента Испании. Оно было адресовано премьер-министру страны и отправлено обычной почтой. При осмотре в нем обнаружили взрывное устройство, которое впоследствии обезвредили.

Ранее в этот день в Испании сотрудники спецслужб обнаружили посылку с бомбой, прибывшую по почте на базу ВВС в городе Торрехон-де-Ардос. В настоящий момент сотрудники изучают причастность бомбы и посылки к письму со взрывным устройством, которое было отправлено в украинское посольстве в Мадриде накануне.

Кроме того, пакет со взрывчатым веществом был отправлен на адрес министерства обороны Испании.

Власти Испании выразили опасение, что в течение дня подобные посылки могут прийти во множество учреждений страны.

30 ноября стало известно, что прогремел взрыв в посольстве Украины в Мадриде после того, как на адрес дипмиссии поступило письмо со взрывным устройством внутри, конверт с которым вскрывал сотрудник посольства. Он получил легкие ранения. Полиция установила, что взрывное устройство, сдетонировавшее в украинском посольстве, содержало пиротехнические элементы.

Испанские власти сочли инцидент терактом. Происшествие рассмотрит национальный суд, судья Хосе Луис Калама взял на себя расследование.

В тот же день стало известно, что оружейная компания Instalaza, расположенная в испанском городе Сарагоса, получила посылку, похожую на ту, что взорвалась у здания посольства Украины. Посылка не взорвалась. Испанская оружейная компания производит гранатометы, которые правительство Испании отправило Киеву в начале специальной военной операции России по защите Донбасса.

В связи с этим глава МИД Украины Дмитрий Кулеба дал поручение об усилении безопасности всех украинских посольств за границей. По словам официального представителя МИД Украины Олега Николенко, глава ведомства также попросил испанского коллегу принять срочные меры для расследования произошедшего ЧП у посольства Украины в Испании.

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