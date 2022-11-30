Испанский суд рассмотрит инцидент со взрывом в украинском посольстве в Мадриде. Об этом в среду, 30 ноября, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на юридические источники.

Отмечается, что, поскольку речь идет о взрыве, суд должен взять расследование на себя.

«Центральный суд № 4 Национального суда, главой которого является Хосе Луис Хосе Луис Калама, взял на себя расследование взрыва этого устройства», — говорится в материале.

Судья решит, уполномочена ли Национальная судебная коллегия Испании заниматься дальнейшим расследованием инцидента.

По данным испанского издания La Vanguardia, конверт, в котором было взрывное устройство, был адресован послу Сергею Погорельцеву. Однако через сканер его не пропустили, поэтому конверт вскрыл охранник в саду посольства.

Взрыв в посольстве Украины в Мадриде прогремел ранее в этот день. Известно, что взрывное устройство находилось в письме, которое вскрывал сотрудник посольства. Он получил легкие ранения и смог самостоятельно добраться до больницы.

Агентство Reuters со ссылкой на полицию Испании сообщило, что детективы будут расследовать данный инцидент при содействии криминалистов и следователей разведки.

МИД Украины поручил усилить безопасность всех заграничных дипучреждений.