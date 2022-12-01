На базе ВВС в Испании обнаружили посылку с бомбой

В Испании сотрудники спецслужб обнаружили посылку с бомбой, прибывшую по почте на базу ВВС в городе Торрехон-де-Ардос. Об этом 1 декабря сообщает Mundo.

В настоящий момент сотрудники изучают причастность бомбы и посылки к письму со взрывным устройством, которое было отправлено в украинское посольстве в Мадриде накануне.

«Национальная полиция расследует эти поставки, чтобы определить их происхождение и проверить, связаны ли они друг с другом, что, по-видимому, так и есть», — говорится в сообщении.

Также власти опасаются, что в течение дня такие посылки могут прийти во множество учреждений страны.

Об инциденте в украинском посольстве накануне сообщило агентство Europa Press со ссылкой на источник в полиции. Отмечалось, что в здание дипмиссии отправили письмо, которое принес обычный почтальон. При открытии письма сработало взрывное устройство. Пострадавший мужчина получил легкие ранения.

Испанские власти сочли инцидент терактом. Национальный суд рассмотрит происшествие, судья Хосе Луис Калама взял на себя расследование.

Агентство Reuters со ссылкой на полицию сообщило, что детективы будут расследовать данный инцидент при содействии криминалистов и следователей разведки.

МИД Украины поручил усилить безопасность всех заграничных дипучреждений.