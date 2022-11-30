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Власти Испании сочли взрыв в посольстве Украины терактом

Власти Испании рассматривают взрыв в посольстве Украины как теракт
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Фото: REUTERS/Juan Medina
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Власти Испании рассматривают взрыв в посольстве Украины в Мадриде как теракт. Об этом сообщило агентство Europa Press в среду, 30 ноября.

«Национальная судебная коллегия приняла решение расследовать инцидент в посольстве Украины в Мадриде, в результате которого пострадал сотрудник дипломатического ведомства, как предполагаемый террористический акт», — сказано в сообщении.

Уточняется, что судья Хосе Луис инициировал предварительное судебное разбирательство после получения от испанской полиции отчета, в котором подробно описаны основные детали произошедшего. При этом расследование инцидента начнется только после появления более точной информации о происшествии.

Взрыв в посольстве Украины в Испании прогремел ранее в этот день. Был ранен один сотрудник посольства. Уточнялось, что взрывное устройство находилось в письме, которое вскрывал пострадавший.

Позднее в этот день стало известно, что испанский суд планирует рассмотреть инцидент со взрывом. Отмечалось, что судья решит уполномочена ли Национальная судебная коллегия Испании заниматься дальнейшим расследованием происшествия.

Тогда же сообщалось, что СМИ узнали подробности взрыва в посольстве. Конверт, в котором было взрывное устройство, не пропустили через сканер, поэтому его вскрыл охранник в саду посольства Украины в Испании. Уточнялось, что конверт был адресован послу Украины в Испании Сергею Погорельцеву.

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