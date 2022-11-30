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СМИ узнали подробности взрыва в посольстве Украины в Испании

Испанские СМИ о взрыве в посольстве Украины: конверт со взрывчаткой был адресован послу Сергею Погорельцеву
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Фото: TASS/Chema Moya
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Конверт, в котором было взрывное устройство, был адресован послу Украины в Испании Сергею Погорельцеву. Об этом в среду, 30 ноября, сообщает издание La Vanguardia со ссылкой на источники в полиции.

В материале говорится, что конверт не пропустили через сканер, поэтому его вскрыл охранник в саду посольства Украины в Испании.

В свою очередь, сам Погорельцев уточнил, что взорвался не конверт, а бандероль. По его словам, посылка не была похожа на диппочту, на ней не было обратного адреса, что изначально вызвало подозрения у сотрудников посольства.

«В связи с этим сотрудница посольства, получившая изначально посылку, передала пакет сотруднику, ответственному за безопасность. Он и открывал коробку», — приводит слова посла Telegram-канал издания «Страна.ua».

В результате сотрудник охраны вышел во двор, открыл посылку и моментально ее отбросил, услышав щелчок. Вслед за этим произошел взрыв.

По словам Погорельцева, у пострадавшего сотрудника контузия и повреждения рук.

Взрыв в посольстве Украины в Мадриде прогремел ранее в этот день. Изначально сообщалось, что взрывное устройство находилось в письме, которое вскрывал сотрудник посольства. Испанский суд рассмотрит данный инцидент, судья Хосе Луис Хосе Луис Калама взял на себя расследование.

МИД Украины поручил усилить безопасность всех заграничных дипучреждений.

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