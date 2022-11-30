В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв, один человек ранен. Об этом 30 ноября сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию Испании.

«Испанская полиция сообщила, что сотрудник посольства Украины в Мадриде был ранен в среду в результате взрыва. Сотрудник получил легкие ранения и смог самостоятельно добраться в больницу», — сообщает агентство.

Известно, что взрывное устройство находилось в письме, которое вскрывал сотрудник посольства. Отмечается, что детективы будут расследовать данный инцидент при содействии криминалистов и следователей разведки.

Ранее, 28 ноября, на химическом заводе в турецкой провинции Денизли произошел пожар. Возгорание началось в 12:30 по местному времени (совпадает с мск). Пламя быстро охватило здание фабрики, которая расположена в 100 м от оживленного шоссе. Очевидцы сообщили о густом черном дыме и нескольких взрывах.