В Турции произошли взрывы из-за пожара на химическом предприятии

На химическом заводе в турецкой провинции Денизли произошел пожар. Об этом 28 ноября сообщил телеканал NTV.

Возгорание началось в 12:30 по местному времени (совпадает с мск). Пламя быстро охватило здание фабрики, которая расположена в 100 м от оживленного шоссе.

Очевидцы сообщили о густом черном дыме и нескольких взрывах.

В NTV рассказали, что на место ЧП было отправлено большое количество пожарных. Полиция запретила гражданам приближаться к горящему зданию.

25 ноября в иранской провинции Йезд произошли возгорание и взрыв на сталелитейном заводе. В результате один человек погиб, еще двое получили ранения.