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В минобороны Испании прислали пакет со взрывчаткой

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Фото: twitter.com
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На адрес министерства обороны Испании прислали пакет со взрывчатым веществом. Об этом сообщила 1 декабря газета El Mundo.

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По данным издания, письмо было отправлено в ведомство с территории страны.

Ранее в этот день на базу ВВС в испанском городе Торрехон-де-Ардос пришла посылка с бомбой. В настоящий момент специалисты изучают ее возможную связь с письмом со взрывным устройством, которое было отправлено в украинское посольстве в Мадриде накануне.

Также власти сообщили об опасениях, что в течение дня подобные посылки могут прийти во множество учреждений страны.

Инцидент со взрывом в дипмиссии Украины в Мадриде испанские власти сочли терактом. Происшествие рассмотрит национальный суд, судья Хосе Луис Калама взял на себя расследование.

В тот же день стало известно, что оружейная компания Instalaza, расположенная в испанском городе Сарагоса, получила посылку, похожую на ту, что взорвалась у здания посольства Украины. Известно, что компания производит гранатометы, которые правительство страны отправило Киеву в начале специальной военной операции России по защите Донбасса.

В связи с этим глава МИД Украины Дмитрий Кулеба дал поручение об усилении безопасности всех украинских посольств за границей. По словам официального представителя МИД Украины Олега Николенко, глава ведомства также попросил испанского коллегу принять срочные меры для расследования произошедшего ЧП у посольства Украины в Испании.

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