МИД Украины поручил усилить безопасность всех посольств за границей

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба дал поручение об усилении безопасности всех украинских посольств за границей. Об этом сообщило 30 ноября украинское внешнеполитическое ведомство.

По словам официального представителя МИД Украины Олега Николенко, глава ведомства также попросил испанского коллегу принять срочные меры для расследования произошедшего ЧП у посольства Украины в Испании. Николенко добавил, что на месте происшествия сейчас работают сотрудники правоохранительных органов и пиротехнических служб.

Меры предосторожности предписано принять в связи с инцидентом в посольстве Украины в Мадриде. Там ранее в среду прогремел взрыв, в результате которого один человек получил ранения. Известно, что взрывное устройство находилось в письме, которое вскрывал сотрудник посольства.

«Комендант получил незначительные ранения, сейчас он госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы его жизни нет. Остальные сотрудники посольства не пострадали», — написал Николенко на своей странице в Facebook (принадлежит к организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Известно, что детективы будут расследовать данный инцидент при содействии криминалистов и следователей разведки.

Ранее, 2 ноября, сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский попросил главу МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса проявить инициативу в восстановлении страны. Как сообщили в МИД Испании, украинский лидер поблагодарил европейскую страну за поддержку, особенно за «передачу военных и гуманитарных материалов» и прием украинских беженцев, которых в Испании уже более 150 тыс. человек.