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МИД Украины поручил усилить безопасность всех посольств за границей

Глава МИД Украины Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех посольств за границей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба дал поручение об усилении безопасности всех украинских посольств за границей. Об этом сообщило 30 ноября украинское внешнеполитическое ведомство.

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По словам официального представителя МИД Украины Олега Николенко, глава ведомства также попросил испанского коллегу принять срочные меры для расследования произошедшего ЧП у посольства Украины в Испании. Николенко добавил, что на месте происшествия сейчас работают сотрудники правоохранительных органов и пиротехнических служб.

Меры предосторожности предписано принять в связи с инцидентом в посольстве Украины в Мадриде. Там ранее в среду прогремел взрыв, в результате которого один человек получил ранения. Известно, что взрывное устройство находилось в письме, которое вскрывал сотрудник посольства.

«Комендант получил незначительные ранения, сейчас он госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы его жизни нет. Остальные сотрудники посольства не пострадали», — написал Николенко на своей странице в Facebook (принадлежит к организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Известно, что детективы будут расследовать данный инцидент при содействии криминалистов и следователей разведки.

Ранее, 2 ноября, сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский попросил главу МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса проявить инициативу в восстановлении страны. Как сообщили в МИД Испании, украинский лидер поблагодарил европейскую страну за поддержку, особенно за «передачу военных и гуманитарных материалов» и прием украинских беженцев, которых в Испании уже более 150 тыс. человек.

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