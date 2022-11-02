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Зеленский попросил Испанию проявить инициативу в восстановлении Украины
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Зеленский попросил Испанию проявить инициативу в восстановлении Украины

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Фото: REUTERS/State Emergency Service of Ukraine
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Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса проявить инициативу в восстановлении страны. Об этом заявили в пресс-службе министерства иностранных дел королевства в среду, 2 ноября.

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«Зеленский попросил Испанию о поддержке для восстановления Украины, призывая нас проявить инициативу», — сказали в МИДе Испании, передает Europa Press.

Там добавили, что украинский лидер поблагодарил Испанию за поддержку, особенно за «передачу военных и гуманитарных материалов» и прием украинских беженцев, которых в Испании уже более 150 000 человек.

Глава МИД Испании утром 2 ноября прибыл в Киев, чтобы, по его собственному заявлению, привезти 30 машин скорой помощи, переданных испанскими властями.

В своем Twitter Альбарес написал, что приехал в украинскую столицу, чтобы «передать приверженность и поддержку Испании народу и правительству Украины, а также поддержать и поблагодарить сотрудников испанского посольства за их работу».

Накануне, 1 ноября, в ходе телефонных переговоров президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Зеленскому помочь в укреплении ПВО Украины.

До этого, 25 октября Зеленский выразил надежду на поставки Европой систем ПВО. По его словам, Украине «жизненно важна» противовоздушная оборона. Он отметил, что системы ПВО производят Италия, Франция, Германия и другие страны.

Тогда же член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил в беседе с «Известиями», что Зеленский продолжает заниматься попрошайничеством на мировом уровне, озвучивая всё новые суммы. Так он прокомментировал заявление президента Украины о том, что Киев не получил еще «ни цента» из $17 млрд, которые должны быть переданы в рамках плана быстрого восстановления страны.

Западные страны увеличили финансирование и отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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