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Посольство РФ осудило любые угрозы и теракты после инцидента в Испании

Посольство РФ о пакетах со взрывчаткой в Испании: осуждаем любые угрозы и теракты
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Фото: REUTERS/Juan Medina
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Посольство РФ в Испании заявило об осуждении любых угроз и террористических актов после того, как неизвестными были отправлены пакеты со взрывчаткой в диппредставительство Украины в Мадриде и ряд других испанских учреждений. Пост с соответствующим заявлением опубликован в аккаунте посольства в Twitter в четверг, 1 декабря.

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«В связи с появляющейся в СМИ информацией о пакетах со взрывчаткой, направленных в посольство Украины в Испании и некоторые испанские официальные учреждения, заявляем следующее: осуждаем любые угрозы и террористические акты, особенно направленные против дипломатических представительств», — говорится в сообщении.

Ранее в четверг испанская полиция перехватила конверт, адресованный премьер-министру страны Педро Санчесу, в котором находилась взрывчатка.

В этот же день в Испании сотрудники спецслужб обнаружили посылку с бомбой, прибывшую по почте на базу ВВС в городе Торрехон-де-Ардос. Кроме того, пакет со взрывчатым веществом был отправлен на адрес министерства обороны Испании.

В настоящий момент сотрудники изучают причастность бомбы и посылки к письму со взрывным устройством, которое было отправлено в украинское посольстве в Мадриде днем ранее. Испанские власти сочли инцидент терактом.

В тот же день стало известно, что оружейная компания Instalaza, расположенная в испанском городе Сарагоса, получила посылку, похожую на ту, что взорвалась у здания посольства Украины. Посылка не взорвалась. Испанская оружейная компания производит гранатометы, которые правительство Испании отправило Киеву в начале специальной военной операции России по защите Донбасса.

В связи с этим глава МИД Украины Дмитрий Кулеба дал поручение об усилении безопасности всех украинских посольств за границей. По словам официального представителя МИД Украины Олега Николенко, глава ведомства также попросил испанского коллегу принять срочные меры для расследования произошедшего ЧП у посольства Украины в Испании.

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